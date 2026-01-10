Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы
Все аэропорты московского региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — возобновили полноценную работу: они как принимают, так и отправляют авиарейсы. Об этом сообщил Минтранс.
К 12:00 по московскому времени суммарное число обслуженных рейсов с начала суток достигло 603. Наибольшая нагрузка пришлась на Шереметьево: там выполнили 214 операций по приёму и выпуску воздушных судов. За последние два часа аэропорты региона осуществили 143 рейса, из которых 52 пришлось на Шереметьево.
При этом крупнейший аэропорт страны в промежуток с 04:10 до 11:00 практически не принимал самолёты — в это время разрешались только вылеты. В администрации Шереметьево заверили, что выдача багажа завершена в полном объёме, а очередей в зоне выдачи не наблюдается.
Временные изменения в режиме работы аэропортов были инициированы Минтрансом и Росавиацией. Мера понадобилась, чтобы расчистить аэродромы от снега и нормализовать процессы обработки и выдачи багажа. За минувшие сутки с территорий аэропортов вывезли более 1 миллиона кубометров снега — это эквивалентно загрузке примерно 100 тысяч самосвалов КамАЗ.
Ранее МЧС России опубликовало рекомендации о том, как освободить автомобиль из‑под снега, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Черное зеркало» продлили на восьмой сезон
- Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы
- Приведет ли гибель сотен протестующих в Иране к обещанной «помощи» США
- Мошенники стали похищать профили на «Госуслугах» под предлогом капремонта
- Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве
- Индонезия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
- Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна
- В МЧС рассказали, как правильно откапывать автомобиль из-под снега
- СМИ: В Иране после стрельбы по протестующим погибли свыше 200 человек
- МО: За сутки ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru