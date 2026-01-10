Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы

К 12:00 по московскому времени суммарное число обслуженных рейсов с начала суток достигло 603. Наибольшая нагрузка пришлась на Шереметьево: там выполнили 214 операций по приёму и выпуску воздушных судов. За последние два часа аэропорты региона осуществили 143 рейса, из которых 52 пришлось на Шереметьево.



При этом крупнейший аэропорт страны в промежуток с 04:10 до 11:00 практически не принимал самолёты — в это время разрешались только вылеты. В администрации Шереметьево заверили, что выдача багажа завершена в полном объёме, а очередей в зоне выдачи не наблюдается.



Временные изменения в режиме работы аэропортов были инициированы Минтрансом и Росавиацией. Мера понадобилась, чтобы расчистить аэродромы от снега и нормализовать процессы обработки и выдачи багажа. За минувшие сутки с территорий аэропортов вывезли более 1 миллиона кубометров снега — это эквивалентно загрузке примерно 100 тысяч самосвалов КамАЗ.

