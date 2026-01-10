Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве

В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что надзорные органы намерены следить за соблюдением прав горожан и проверять, насколько оперативно коммунальные службы расчищают улицы от снега и наледи.



Кроме того, прокуратура направила предупреждение владельцам нежилых объектов: им напомнили об ответственности за несвоевременную очистку крыш и иных частей зданий от снежных масс и ледяных образований.

Ранее МЧС России опубликовало рекомендации о том, как освободить автомобиль из‑под снега, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

