Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве

Московская прокуратура возьмёт под контроль ликвидацию снежных завалов, образовавшихся в городе после рекордного за последние 50 лет снегопада.

Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД

В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что надзорные органы намерены следить за соблюдением прав горожан и проверять, насколько оперативно коммунальные службы расчищают улицы от снега и наледи.

Кроме того, прокуратура направила предупреждение владельцам нежилых объектов: им напомнили об ответственности за несвоевременную очистку крыш и иных частей зданий от снежных масс и ледяных образований.

Ранее МЧС России опубликовало рекомендации о том, как освободить автомобиль из‑под снега, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Булкин Сергей
