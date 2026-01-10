Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве
Московская прокуратура возьмёт под контроль ликвидацию снежных завалов, образовавшихся в городе после рекордного за последние 50 лет снегопада.
В официальном заявлении ведомства подчёркивается, что надзорные органы намерены следить за соблюдением прав горожан и проверять, насколько оперативно коммунальные службы расчищают улицы от снега и наледи.
Кроме того, прокуратура направила предупреждение владельцам нежилых объектов: им напомнили об ответственности за несвоевременную очистку крыш и иных частей зданий от снежных масс и ледяных образований.
Ранее МЧС России опубликовало рекомендации о том, как освободить автомобиль из‑под снега, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru