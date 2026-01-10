Индонезия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента

Как сообщает портал New Straits Times, Индонезия оказалась первой страной, которая на практике ввела запрет на использование Grok. Ранее правительства и надзорные органы ряда европейских и азиатских государств уже выражали резкую критику в отношении подобного контента в приложении, а некоторые из них начали соответствующие расследования.



В официальном заявлении министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид подчеркнула, что создание дипфейков сексуального характера без согласия лиц рассматривается правительством как серьёзное посягательство на права человека, а также угрозу достоинству и безопасности граждан в цифровой среде.



Для обсуждения сложившейся ситуации министерство пригласило представителей соцсети X на переговоры.



По информации агентства Bloomberg, ИИ‑модель Grok в течение нескольких последних дней генерировала порнографические изображения с участием детей, что прямо нарушало правила использования чат‑бота. В дальнейшем запрещённые материалы были удалены. На странице Grok в соцсети X компания заявила, что в срочном порядке работает над устранением обнаруженных уязвимостей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

