Мошенники стали похищать профили на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Специалисты компании Angara Security сообщили РИА Новости о всплеске мошеннических атак на пользователей портала «Госуслуги».
Злоумышленники маскируются под представителей власти и активно используют в своих схемах недавние изменения в жилищном законодательстве, согласно которым управляющие компании обязаны взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. Накануне новогодних каникул число подобных мошеннических схем, связанных с тематикой ЖКХ и капитального ремонта, резко возросло.
Преступники создают в Telegram поддельные чаты, имитируя официальные сообщества территориальных органов исполнительной власти, и информируют участников о срочной необходимости «проверить корректность данных» и включиться в «формирование списков на проведение работ» в рамках программы капитального ремонта и реконструкции объектов архитектуры и наследия на 2026 год.
Для подтверждения участия жертве предлагают воспользоваться «официальным ботом “Госуслуг”», чтобы получить и передать в чат «ключ оцифровки», который на самом деле является кодом доступа, дающим мошенникам полный контроль над аккаунтом пользователя на госпортале.
В Angara Security отмечают, что зачастую такой чат формируется вокруг одной реальной жертвы, а остальные «участники» — это боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и демонстративно отправляют коды, подталкивая человека к необдуманным действиям.
Преступники рассчитывают на то, что в период длительных выходных пострадавший столкнётся с задержками при попытке восстановить доступ к учётной записи, что даст им дополнительное время для манипуляций.
Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с НСН не исключил, что блокировки счетов и банковских карт россиян могут стать массовыми в связи с ужесточением защиты от мошенников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову
- Сериал «Черное зеркало» продлили на восьмой сезон
- Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы
- Приведет ли гибель сотен протестующих в Иране к обещанной «помощи» США
- Мошенники стали похищать профили на «Госуслугах» под предлогом капремонта
- Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве
- Индонезия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
- Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна
- В МЧС рассказали, как правильно откапывать автомобиль из-под снега
- СМИ: В Иране после стрельбы по протестующим погибли свыше 200 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru