Мошенники стали похищать профили на «Госуслугах» под предлогом капремонта

Злоумышленники маскируются под представителей власти и активно используют в своих схемах недавние изменения в жилищном законодательстве, согласно которым управляющие компании обязаны взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. Накануне новогодних каникул число подобных мошеннических схем, связанных с тематикой ЖКХ и капитального ремонта, резко возросло.

Преступники создают в Telegram поддельные чаты, имитируя официальные сообщества территориальных органов исполнительной власти, и информируют участников о срочной необходимости «проверить корректность данных» и включиться в «формирование списков на проведение работ» в рамках программы капитального ремонта и реконструкции объектов архитектуры и наследия на 2026 год.

Для подтверждения участия жертве предлагают воспользоваться «официальным ботом “Госуслуг”», чтобы получить и передать в чат «ключ оцифровки», который на самом деле является кодом доступа, дающим мошенникам полный контроль над аккаунтом пользователя на госпортале.

В Angara Security отмечают, что зачастую такой чат формируется вокруг одной реальной жертвы, а остальные «участники» — это боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и демонстративно отправляют коды, подталкивая человека к необдуманным действиям.

Преступники рассчитывают на то, что в период длительных выходных пострадавший столкнётся с задержками при попытке восстановить доступ к учётной записи, что даст им дополнительное время для манипуляций.

Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с НСН не исключил, что блокировки счетов и банковских карт россиян могут стать массовыми в связи с ужесточением защиты от мошенников.

