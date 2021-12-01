СМИ: первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявили в Южной Корее
Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Южной Корее, сообщает газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источник в местных органах здравоохранения.
По данным издания, заражение новым вариантом COVID-19 подтвердилось у супружеской пары из Инчхона, которая побывала в Нигерии.
Медики уточнили, что штаммом «омикрон» также заразились два контактировавших с ними человека. Кроме того, власти следят за состоянием пассажиров, летевших из Нигерии вместе с супругами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситацию с новым штаммом «омикрон», заявил, что в России готовы к принятию необходимых мер для борьбы с новыми возможными угрозами.
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