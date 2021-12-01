СМИ: первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявили в Южной Корее

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Южной Корее, сообщает газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источник в местных органах здравоохранения.

Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма «омикрон»

По данным издания, заражение новым вариантом COVID-19 подтвердилось у супружеской пары из Инчхона, которая побывала в Нигерии.

Медики уточнили, что штаммом «омикрон» также заразились два контактировавших с ними человека. Кроме того, власти следят за состоянием пассажиров, летевших из Нигерии вместе с супругами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситацию с новым штаммом «омикрон», заявил, что в России готовы к принятию необходимых мер для борьбы с новыми возможными угрозами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеваниеЮжная КореяКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры