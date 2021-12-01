В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами COVID-19

С начала года в Москве ввели в строй 75 домов по реновации

Неизвестные «заминировали» почти во все суды и школы Москвы

Дороги у станции метро «Речной вокзал» на севере столицы реконструируют

В Московскую усадьбу Деда Мороза будут пускать по QR-кодам

Зеленая аллея и велопарковки появятся у колеса обозрения «Солнце Москвы»