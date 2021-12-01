В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами COVID-19
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России готовы к принятию необходимых мер для борьбы с новыми возможными угрозами, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о непонятной ситуации с новым штаммом «омикрон», представитель Кремля отметил, что, несмотря на смягчение ковидных ограничений в некоторых регионах, «вся система готова».
«Регионы действуют в соответствии с текущей ситуацией... любые ограничения... оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям... если наблюдаются какие-то тенденции более-менее заметные по улучшению динамики эпидемиологической, то отменяются какие-то ограничения», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить план действий в связи с распространением нового штамма кронавируса «омикрон», сообщает RT.
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