Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма «омикрон»
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» напоминают признаки других вариантов заболевания. Об этом сообщил врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй.
«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — приводит слова медика Bloomberg.
В то же время Пиллэй отметил, что пока болезнь проявляется в «очень легкой» форме, однако утверждать что-либо еще рано.
Ранее в медассоциации ЮАР заявили, что главным симптомом омикрон-штамма является сильная усталость.
О появлении нового варианта коронавируса стало известно на минувшей неделе, инфекцию выявили в Южной Африке и Гонконге. В России случаев заболевания штаммом «омикрон» пока не обнаружено, отмечает телеканал «360». Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить обновленный план действий в связи с риском распространения нового варианта COVID-19, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Пуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру перенесли из-за ветра
- Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма «омикрон»
- Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов
- В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП
- Биолог допустила неэффективность существующих вакцин против штамма «омикрон»
- В Бразилии выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»
- Вице-спикер Госдумы призвал указывать национальность преступников в СМИ
- В России вводится индексация пенсий, маркировка молока и QR-коды в регионах
- Российские самолеты прибыли в Афганистан для эвакуации граждан
- Кулеба пригрозил Минску в случае признания Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru