Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма «омикрон»

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — приводит слова медика Bloomberg.

В то же время Пиллэй отметил, что пока болезнь проявляется в «очень легкой» форме, однако утверждать что-либо еще рано.

Ранее в медассоциации ЮАР заявили, что главным симптомом омикрон-штамма является сильная усталость.

О появлении нового варианта коронавируса стало известно на минувшей неделе, инфекцию выявили в Южной Африке и Гонконге. В России случаев заболевания штаммом «омикрон» пока не обнаружено, отмечает телеканал «360». Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить обновленный план действий в связи с риском распространения нового варианта COVID-19, пишет «Свободная пресса».

