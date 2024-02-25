СМИ: Партнеры США расценивают введение вторичных санкций как превышение полномочий
Отдельные партнеры США считают, что вторичные санкции, введенные за взаимодействие с Россией, являются превышением полномочий со стороны Белого дома. Об этом пишут журналисты издания Politico.
«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона», — пишет издание.
Введенные рестрикции позволяют Вашингтону применять меры наказания к зарубежным компаниям за бизнес с оказавшимися под санкциями российским предприятиями и учреждениями, сообщает RT.
Так, из-за указа президента США Джо Байдена банки за рубежом могут быть отключены от финансовой системы США, если будут продолжать бизнес-контакты с ВПК России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России привыкли к ограничениям Запада и научились жить с ними. Однако последние ограничения Запада направлены на все население России. За подобные действия он призвал создавать недавним партнерам всевозможные трудности, уточнил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru