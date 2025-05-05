СМИ: «Папамобиль» переоборудуют в медпункт для детей в Газе

Автомобиль папы Римского Франциска, который называют «папамобиль», переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, сообщает Corriere della Sera.

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По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения. Однако предоставление базовой медицинской помощи детям Газы станет возможным только после открытия гуманитарного коридора.

Ранее стало известно, что папа Римский Франциск перед смертью пожертвовал 200 тысяч евро на фабрику в Риме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаПапа Римский

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