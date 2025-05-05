СМИ: «Папамобиль» переоборудуют в медпункт для детей в Газе
Автомобиль папы Римского Франциска, который называют «папамобиль», переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа, сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения. Однако предоставление базовой медицинской помощи детям Газы станет возможным только после открытия гуманитарного коридора.
Ранее стало известно, что папа Римский Франциск перед смертью пожертвовал 200 тысяч евро на фабрику в Риме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru