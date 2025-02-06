Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по окончанию конфликта, а палестинцев переселят в «более безопасные и красивые» районы региона. Об этом он написал в своей соцсети Thruth Social.

«Сектор Газа мог бы быть передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами», - написал американский лидер.