Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по окончанию конфликта, а палестинцев переселят в «более безопасные и красивые» районы региона. Об этом он написал в своей соцсети Thruth Social.

«Сектор Газа мог бы быть передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами», - написал американский лидер.

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Так, 5 февраля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме поддерживают идею Трампа временно переселить мирных жителей сектора Газа в другие регионы

Она отметила, что Египет и Иордания могли бы «временно» принять у себя переселенцев.

Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил НСН, что заявления Трампа о намерении контролировать сектор Газа и создать там экономически развитый оазис невозможно реализовать на практике.


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ФОТО: Zuma / ТАСС
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