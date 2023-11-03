СМИ: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины
Палата представителей американского Конгресса одобрила отдельный проект закона о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, сообщает The Hill.
Он не содержит упоминания Украины. Документ поддержали 226 членов Палаты, против высказались 196 законодателей.
Как сообщил спикер Палаты Майк Джонсон, документ предоставляет Израилю помощь, необходимую ему для защиты, освобождения заложников и искоренения ХАМАС.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств для помощи Израилю, если палата представителей согласует документ в его нынешнем виде, без упоминания Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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