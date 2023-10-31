СМИ: В США обнародовали законопроект о помощи Израилю на $14 млрд
Палата представителей конгресса США обнародовала законопроект о выделении Израилю помощи на сумму $14,3 млрд. Об этом пишет The Hill.
Инициатива предусматривает предоставление $4 млрд на системы обороны «Железный купол» и «Праща Давида», $1,2 млрд — на разработку системы обороны «Железный луч». В законопроекте нет упоминаний Украины или Тайваня, отмечает РЕН ТВ.
Реализация документа предполагает сокращение финансирования по закону о снижении инфляции. Это касается средств, включенных в принятый в минувшем году законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате.
Также документ о помощи Израилю не соответствует стратегии Вашингтона по увязке помощи Украине и ближневосточной стране в одном акте, что может затруднить его прохождение. Комитет палаты представителей по регламенту рассмотрит проект в среду.
Между тем США выступили против прекращения боевых действий в секторе Газа, пояснив, что это будет выгодно для палестинского движения ХАМАС, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru