СМИ: В США обнародовали законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

Инициатива предусматривает предоставление $4 млрд на системы обороны «Железный купол» и «Праща Давида», $1,2 млрд — на разработку системы обороны «Железный луч». В законопроекте нет упоминаний Украины или Тайваня, отмечает РЕН ТВ.

Реализация документа предполагает сокращение финансирования по закону о снижении инфляции. Это касается средств, включенных в принятый в минувшем году законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате.

Также документ о помощи Израилю не соответствует стратегии Вашингтона по увязке помощи Украине и ближневосточной стране в одном акте, что может затруднить его прохождение. Комитет палаты представителей по регламенту рассмотрит проект в среду.

Между тем США выступили против прекращения боевых действий в секторе Газа, пояснив, что это будет выгодно для палестинского движения ХАМАС, сообщает телеканал «360».

