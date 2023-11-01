Байден ветирует законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств для помощи Израилю, если палата представителей согласует документ в его нынешнем виде, без упоминания Украины. Об этом заявили в бюджетном управлении Белого дома.
В ведомстве отметили, что законопроект не предполагает выделение Киеву какой-либо помощи, «несмотря на двухпартийное согласие» и соответствующий запрос Вашингтона. США не поддерживают разделение помощи Израилю и Украине, пишет Ura.ru.
По данным управления, «провал» в поддержке Украины стал бы «ужасным сигналом» относительно решительности США. Представившие проект республиканцы «политизируют поддержку» Соединенных Штатов и показывают «расхождения в подходе к союзникам».
«Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности», — указали в Белом доме.
Американская администрация продолжит взаимодействовать с палатами конгресса ради соглашения по запросу на дополнительное финансирование нацбезопасности.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что отказ помогать Киеву и Тель-Авиву одновременно был бы сигналом слабости, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru