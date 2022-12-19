СМИ оценили потери ЕС из-за отказа от российского газа в $1 трлн

Отказ от газа из России обошелся европейскому союзу уже в 1 трлн долларов, сообщает Bloomberg.

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Согласно подсчетам агентства, эта цифра вытекает из-за увеличенной цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. Bloomberg считает, что это только начало самого масштабного энергокризиса за последние десятилетия.

Согласно прогнозу, после зимы газовые хранилища опустеют, а заполнить их в условиях практически отсутствующих поставок из России будут очень сложно.

Как считают аналитики, ситуация с поставками газа будет оставаться в Евросоюзе напряженной в лучшем случае до 2026 года. К этому времени Катар и США смогут нарастить добычу углеводородов. Если цены на природный газ ЕС увеличатся до 210 евро за мегаватт-час, то вместо рецессии Евросоюз ждет резкий экономический спад.

Газовый хаб может помочь Турции стать глобальным центром ценообразования на газ и усилить свою роль как газораспределительного центра, на сегодня это место вакантно, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ГазСанкции Против РоссииЕвросоюз
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