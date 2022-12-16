Власти Сербии намерены снизить зависимость от газа РФ
Сербия настроена сократить зависимость от российского топлива, для чего рассматривает возможность расширения сотрудничества в области газоснабжения с соседними государствами. Об этом министр энергетики и горной промышленности балканской республики Дубравка Джедович заявила агентству Bloomberg.
По её словам, самой стране недостаточно собственных ресурсов голубого топлива, поэтому важно всё, что даст возможность снизить зависимость в этом плане от Москвы. В частности, в планах Белграда значатся проекты по доставке газа из Азербайджана и по соединению с терминалами в Греции. Кроме того, Сербия не исключает подключения к газовым системам Северной Македонии и даже - Албании.
Несмотря на такие планы глава Минэнерго подчеркнула, что Сербия намерена сохранить тесные связи с «Газпромом». В частности, она напомнила, что сейчас российский концерн поставляет топливо через газопровод «Турецкий поток» по ценам ниже рыночных.
В конце мая Москва и Белград заключили договор, по которому Сербия будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа в ближайшие три года. Президент Сербии Вучич назвал такую цену «фантастической». Цены на газовые фьючерсы в Европе в ходе торгов 16 декабря ускорили темпы снижения до 10%. Однако всё равно торгуются около 1340 долларов за тысячу кубометров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Сербия могла бы войти в состав России после референдума. Насколько серьёзно было это заявление не уточняется.
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