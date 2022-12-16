Власти Сербии намерены снизить зависимость от газа РФ

Сербия настроена сократить зависимость от российского топлива, для чего рассматривает возможность расширения сотрудничества в области газоснабжения с соседними государствами. Об этом министр энергетики и горной промышленности балканской республики Дубравка Джедович заявила агентству Bloomberg.

По её словам, самой стране недостаточно собственных ресурсов голубого топлива, поэтому важно всё, что даст возможность снизить зависимость в этом плане от Москвы. В частности, в планах Белграда значатся проекты по доставке газа из Азербайджана и по соединению с терминалами в Греции. Кроме того, Сербия не исключает подключения к газовым системам Северной Македонии и даже - Албании.