СМИ: Открывшего геном коронавируса профессора выгнали из лаборатории
В Китае профессора Уханьского института вирусологии Чжана Юн-Чжэня, который открыл геном вируса SARS-CoV-2, уволили из лаборатории, сообщает Firstpost.
Ученый объявил протест и поселился под ее дверями. Как пишет портал, мужчина заявил, что подвергся преследованию со стороны властей Китая и в результате потерял работу из-за того, что опубликовал данные вопреки решению китайского правительства.
Профессор начал забастовку 28 апреля. Он находится под дверями своего кабинета в Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не принял решение по поводу раскрытия материалов о происхождении коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Открывшего геном коронавируса профессора выгнали из лаборатории
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