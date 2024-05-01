СМИ: Открывшего геном коронавируса профессора выгнали из лаборатории

Ученый объявил протест и поселился под ее дверями. Как пишет портал, мужчина заявил, что подвергся преследованию со стороны властей Китая и в результате потерял работу из-за того, что опубликовал данные вопреки решению китайского правительства.

Профессор начал забастовку 28 апреля. Он находится под дверями своего кабинета в Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не принял решение по поводу раскрытия материалов о происхождении коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

