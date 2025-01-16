Посредники добились прекращения огня в Газе
Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
Как заявил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, оно вступит в силу 19 января. Соглашение подразумевает, что на первом этапе будут освобождены 33 заложника Израиля, включая гражданских и военных женщин. Взамен из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные. Первый этап прекращения огня продлится 42 дня.
Ранее США объявили о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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