Посредники добились прекращения огня в Газе

Как заявил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, оно вступит в силу 19 января. Соглашение подразумевает, что на первом этапе будут освобождены 33 заложника Израиля, включая гражданских и военных женщин. Взамен из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные. Первый этап прекращения огня продлится 42 дня.

Ранее США объявили о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

