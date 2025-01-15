СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Международные СМИ заявили о заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По данным источника телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», сделка была достигнута после нескольких часов интенсивной работы посредников.

Телеканал уточнил, что официальное заявление по этому поводу может быть опубликовано в ближайшее время, однако условия соглашения пока не раскрываются.

СМИ: ХАМАС принял условия сделки по прекращению огня

Журналист издания Axios также сообщил со ссылкой на американских чиновников, что договоренность включает положения о прекращении огня и вопросе заложников.

Подтверждения со стороны официальных источников пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор Газа

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