СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Международные СМИ заявили о заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По данным источника телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», сделка была достигнута после нескольких часов интенсивной работы посредников.

Телеканал уточнил, что официальное заявление по этому поводу может быть опубликовано в ближайшее время, однако условия соглашения пока не раскрываются.