СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа
Международные СМИ заявили о заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По данным источника телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», сделка была достигнута после нескольких часов интенсивной работы посредников.
Телеканал уточнил, что официальное заявление по этому поводу может быть опубликовано в ближайшее время, однако условия соглашения пока не раскрываются.
Журналист издания Axios также сообщил со ссылкой на американских чиновников, что договоренность включает положения о прекращении огня и вопросе заложников.
Подтверждения со стороны официальных источников пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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