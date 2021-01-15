Пять европейских стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Пять стран-партнёров Евросоюза присоединились к санкциям альянса в отношении Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что ограничения поддержали государства-кандидаты на вступление в ЕС Албания, Северная Македония и Черногория, а также страны зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия.

С осени 2020 года были введены три пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. Ограничения затронули более 80 официальных лиц республики, представителей силовых ведомств и избирательных комиссий. Им запретят въезд в страны ЕС и заморозят их европейские активы. Также в чёрный список попал сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко, сообщает Ura.ru.

Кроме того, санкции касаются управления делами президента Белоруссии и ряда предприятий республики. Компаниям Европы запрещено вести дела с ними, за исключением ранее заключённых контрактов.

