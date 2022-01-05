СМИ: около 20 сотрудников Нацгвардии пострадали в Алма-Ате

В сообщении говорится, что около пяти силовиков получили серьёзные ранения, сослуживцы пытаются организовать эвакуацию самостоятельно, так как «машин скорой помощи не видно».

Ранее Telegram-канал «РБК» сообщил, что в здании администрации Алма-Аты, которое было штурмом взято протестующими, начался пожар.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне акций протеста населения из-за роста цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввёл в Алматинской области чрезвычайное положение.

