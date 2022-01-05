В Алматинской области Казахстана ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения вводится в Алматинской области Казахстана с 5 по 19 января. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Отмечается, что мера введена «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».
До 19 января в регионе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. Комендантом на время режима ЧП назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев, пишет RT.
Ранее чрезвычайное положение ввели в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана на фоне акций протеста населения из-за роста цен на сжиженный газ.
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