В Алматинской области Казахстана ввели чрезвычайное положение

Отмечается, что мера введена «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».

До 19 января в регионе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00. Комендантом на время режима ЧП назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев, пишет RT.

Ранее чрезвычайное положение ввели в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана на фоне акций протеста населения из-за роста цен на сжиженный газ.



