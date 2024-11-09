СМИ: Трамп начал менять курс по Украине и Израилю

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля еще до инаугурации. Об этом пишет Bloomberg.

«Трамп... уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине», — отмечается в материале.

Bloomberg напоминает, что избранный глава государства обещал в течение суток решить украинский вопрос. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский пытается проявлять активность, чтобы создать «лучшие условия» для себя.

Кроме того, агентство отметило, что Израиль выиграет от победы Трампа на выборах: политик предоставит Тель-Авиву «больше свободы действий» для удара по ядерной программе Ирана.

Между тем СМИ сообщили о планах Великобритании увеличить свои оборонные расходы после инаугурации Дональда Трампа, чтобы поспособствовать созданию хороших отношений между американским лидером и лейбористами.

