СМИ: Обязательное ношение масок на улице в Испании отменят

Власти Испании отменят обязательное ношение масок на улице, введенное из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

Норвегия отменит ряд ограничений из-за коронавируса

Испанское правительство ввело требование об использовании масок на улице в декабре, в преддверии рождественских праздников.

Как сообщает Cadena SER, Совет министров одобрит отмену этой меры на заседании 8 февраля. Уже на следующий день решение правительства может вступить в силу.

Ранее стало известно, что власти Швеции с 9 февраля намерены отменить все ограничения, введенные из-за пандемии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Защитная маскаИспанияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры