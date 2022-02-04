СМИ: Обязательное ношение масок на улице в Испании отменят
Власти Испании отменят обязательное ношение масок на улице, введенное из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.
Испанское правительство ввело требование об использовании масок на улице в декабре, в преддверии рождественских праздников.
Как сообщает Cadena SER, Совет министров одобрит отмену этой меры на заседании 8 февраля. Уже на следующий день решение правительства может вступить в силу.
Ранее стало известно, что власти Швеции с 9 февраля намерены отменить все ограничения, введенные из-за пандемии.
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