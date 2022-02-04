СМИ: Обязательное ношение масок на улице в Испании отменят

Испанское правительство ввело требование об использовании масок на улице в декабре, в преддверии рождественских праздников.

Как сообщает Cadena SER, Совет министров одобрит отмену этой меры на заседании 8 февраля. Уже на следующий день решение правительства может вступить в силу.

Ранее стало известно, что власти Швеции с 9 февраля намерены отменить все ограничения, введенные из-за пандемии.

