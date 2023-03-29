СМИ: обвинения против Трампа на этой неделе выдвинуты не будут

По данным телеканала, жюри не будет собираться 29 марта, а на следующий день рассмотрит не связанное с экс-президентом и его организацией дело. По пятницам большое жюри заседаний не проводит.

Ранее Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям».

