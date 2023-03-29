СМИ: обвинения против Трампа на этой неделе выдвинуты не будут

Большое жюри Нью-Йорка не будет проводить на этой неделе формальное заседание, на котором не исключено вынесение решения о выдвижении обвинений в адрес бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает CNN.

Трамп высказался о ведущемся против него расследовании

По данным телеканала, жюри не будет собираться 29 марта, а на следующий день рассмотрит не связанное с экс-президентом и его организацией дело. По пятницам большое жюри заседаний не проводит.

Ранее Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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