СМИ: обвинения против Трампа на этой неделе выдвинуты не будут
Большое жюри Нью-Йорка не будет проводить на этой неделе формальное заседание, на котором не исключено вынесение решения о выдвижении обвинений в адрес бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает CNN.
По данным телеканала, жюри не будет собираться 29 марта, а на следующий день рассмотрит не связанное с экс-президентом и его организацией дело. По пятницам большое жюри заседаний не проводит.
Ранее Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям».
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