Молдавия начала процедуру выхода из СНГ
Молдавия запустила процесс денонсации базовых соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), что приведет к ее официальному выходу из организации, заявил в эфире Radio Moldova вице-премьер и министр иностранных дел страны Михай Попшой.
По его словам, власти приняли соответствующее решение и уже начали процедуру его утверждения. Документы о денонсации соглашений планируется внести в парламент к началу новой сессии, а завершение внутриполитических процедур в правительстве ожидается к середине февраля, отмечает RT.
Речь идет о выходе из Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и приложений к ним, которые определяют статус Молдавии в организации. После одобрения парламентом страна утратит формальное членство в объединении.
Глава МИД отметил, что де-факто Молдавия уже не участвует в деятельности СНГ, а текущие шаги направлены на завершение процесса выхода в правовом поле, передает «Радиоточка НСН».
