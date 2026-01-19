Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Молдавия запустила процесс денонсации базовых соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), что приведет к ее официальному выходу из организации, заявил в эфире Radio Moldova вице-премьер и министр иностранных дел страны Михай Попшой.

По его словам, власти приняли соответствующее решение и уже начали процедуру его утверждения. Документы о денонсации соглашений планируется внести в парламент к началу новой сессии, а завершение внутриполитических процедур в правительстве ожидается к середине февраля, отмечает RT.