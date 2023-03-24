Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возможное предъявление ему обвинений по делу о финансовых махинациях в Trump Organization может иметь разрушительные последствия для государства.

«Потенциальные смерти и разрушения в результате ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны» - написал политик в своей соцсети Truth Social.