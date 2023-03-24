Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возможное предъявление ему обвинений по делу о финансовых махинациях в Trump Organization может иметь разрушительные последствия для государства.

«Потенциальные смерти и разрушения в результате ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны» - написал политик в своей соцсети Truth Social.

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По его словам, подобное может совершить только «дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому, указал Блохин, ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

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