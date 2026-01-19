Венгрия выступила против совместного заявления ЕС по Гренландии

Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран Евросоюза по ситуации вокруг Гренландии, поскольку считает этот вопрос двусторонним делом Дании и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт исходит из того, что урегулирование возможно исключительно путем переговоров между заинтересованными сторонами и не относится к компетенции Евросоюза. Министр сообщил, что венгерская позиция была озвучена на консультациях постоянных представителей стран ЕС, где Венгрия указала на отсутствие оснований для выработки общего заявления.

Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии

Сийярто подчеркнул, что, с точки зрения венгерских властей, Евросоюз не должен вовлекаться в обсуждение вопроса, который не затрагивает общеевропейские интересы и не требует коллективной позиции.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о возможности присоединения острова к Соединенным Штатам. В ответ власти Дании и Гренландии заявляли о недопустимости подобных шагов и необходимости уважения их территориальной целостности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГренландияДанияЕвросоюзВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры