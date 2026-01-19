Венгрия выступила против совместного заявления ЕС по Гренландии

Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран Евросоюза по ситуации вокруг Гренландии, поскольку считает этот вопрос двусторонним делом Дании и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт исходит из того, что урегулирование возможно исключительно путем переговоров между заинтересованными сторонами и не относится к компетенции Евросоюза. Министр сообщил, что венгерская позиция была озвучена на консультациях постоянных представителей стран ЕС, где Венгрия указала на отсутствие оснований для выработки общего заявления.