Венгрия выступила против совместного заявления ЕС по Гренландии
Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран Евросоюза по ситуации вокруг Гренландии, поскольку считает этот вопрос двусторонним делом Дании и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт исходит из того, что урегулирование возможно исключительно путем переговоров между заинтересованными сторонами и не относится к компетенции Евросоюза. Министр сообщил, что венгерская позиция была озвучена на консультациях постоянных представителей стран ЕС, где Венгрия указала на отсутствие оснований для выработки общего заявления.
Сийярто подчеркнул, что, с точки зрения венгерских властей, Евросоюз не должен вовлекаться в обсуждение вопроса, который не затрагивает общеевропейские интересы и не требует коллективной позиции.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о возможности присоединения острова к Соединенным Штатам. В ответ власти Дании и Гренландии заявляли о недопустимости подобных шагов и необходимости уважения их территориальной целостности, передает «Радиоточка НСН».
