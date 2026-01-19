«Разные бывают ситуации, а если родители больные у мужчины, или он вышел из отношений? Мне кажется, сейчас вообще искажено восприятие мужского и женского. Этому во многом способствуют социальные сети, например, опросы в столице на Патриарших прудах и низкоквалифицированные психологи, которые пропагандируют потребительское отношение к мужчине. Женщине прощается без социально неуспешной. Это обусловлено стереотипами. Рядом с социально неуспешной женщиной мужчина чувствует себя более уверенно, чем с тетенькой, у которой бизнес, три образования, гигантская зарплата. В нашем менталитете мужчины обожают женщин «брошенка-мороженка»», - раскрыла она.

Также психолог раскрыла причины, по которым некоторым взрослым мужчинам и женщинам действительно может быть тяжело сепарироваться от родителей.

«Мне кажется, если в 40 лет человек зависит от опеки матери, то ему уже ничего не посоветуешь. Но, по большому счету, нужно обратиться к психотерапевту. Там всегда есть определенные особенности. Например, сыновьям женщин, которые рожали сами для себя, тяжело сепарироваться. Когда такие дети взрослеют, то даже подсознательно чувствуют вину, потому что как будто бы оставляют своих родителей. Ну, и второй пункт, это авторитарные родители, которые формируют в ребенке инфантильность. Я считаю, что 21 год – это вполне себе комфортный возраст для того, чтобы начинать самостоятельную жизнь», - подытожила она.

