Виноваты «Патрики»: Психолог объяснила нападки на «маменькиных сынков»
Социальные сети, в частности, хайповые опросы на камеру девушек на Патриарших прудах, во многом формируют отношение к мужчинам и требования к ним, заявила НСН Полина Токарева.
Иногда взрослый мужчина может вынуждено жить с родителями, так как, например, им нужна помощь, но бывают и случаи, когда это дети авторитарных или одиноких родителей, и там уже есть психологические проблемы. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
Семь из десяти (70%) россиянок заявили, что скорее не стали бы начинать отношения с симпатичным мужчиной, который в 30-40 лет продолжает жить с родителями. Такие данные опубликовал ВЦИОМ. Однако среди российских мужчин только 39% рассказали, что не вступили бы в отношения с той, кто живет с родителями. Также 73% заявили, что для взрослого мужчины неприемлемо постоянно следовать советам матери по жизненным вопросам. Токарева объяснила, почему у мужчин и женщин такое разное восприятие по этому вопросу.
«Разные бывают ситуации, а если родители больные у мужчины, или он вышел из отношений? Мне кажется, сейчас вообще искажено восприятие мужского и женского. Этому во многом способствуют социальные сети, например, опросы в столице на Патриарших прудах и низкоквалифицированные психологи, которые пропагандируют потребительское отношение к мужчине. Женщине прощается без социально неуспешной. Это обусловлено стереотипами. Рядом с социально неуспешной женщиной мужчина чувствует себя более уверенно, чем с тетенькой, у которой бизнес, три образования, гигантская зарплата. В нашем менталитете мужчины обожают женщин «брошенка-мороженка»», - раскрыла она.
Также психолог раскрыла причины, по которым некоторым взрослым мужчинам и женщинам действительно может быть тяжело сепарироваться от родителей.
«Мне кажется, если в 40 лет человек зависит от опеки матери, то ему уже ничего не посоветуешь. Но, по большому счету, нужно обратиться к психотерапевту. Там всегда есть определенные особенности. Например, сыновьям женщин, которые рожали сами для себя, тяжело сепарироваться. Когда такие дети взрослеют, то даже подсознательно чувствуют вину, потому что как будто бы оставляют своих родителей. Ну, и второй пункт, это авторитарные родители, которые формируют в ребенке инфантильность. Я считаю, что 21 год – это вполне себе комфортный возраст для того, чтобы начинать самостоятельную жизнь», - подытожила она.
Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила НСН, что слова «подкаблучник» и «тюфяк» придумали женщины, которые несостоятельны в качестве невест, или предъявляют космические требования к мужчинам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Видеоигры без вреда: Как и сколько можно играть, чтобы сохранить здоровье
- Юрист оценил шансы Лерчек на компенсацию за поврежденные часы
- В кибериндустрии сравнили видеоигры с работой за компьютером
- Венгрия выступила против совместного заявления ЕС по Гренландии
- Виноваты «Патрики»: Психолог объяснила нападки на «маменькиных сынков»
- Богатейший предприниматель Мексики Слим выкупит активы «Лукойла» в стране
- Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами
- В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»
- «Осьминог в банке»: Психолог объяснила, как пережить «грустный понедельник»
- Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru