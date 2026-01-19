Интерес Трампа к Гренландии связали с развитием искусственного интеллекта

Кнутов также указал, что возможный контроль над Гренландией связан с интересом США к Канаде, где стоимость электроэнергии ниже. Он пояснил, что доступ к дешевым энергоресурсам критически важен для масштабного развития искусственного интеллекта.

По мнению эксперта, государство, которое сможет доминировать в сфере ИИ, получит глобальное преимущество. В этой связи, как считает Кнутов, стремление Трампа к расширению влияния в арктическом регионе обусловлено стратегическими и технологическими целями, передает «Радиоточка НСН».

