Интерес Трампа к Гренландии связали с развитием искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии как способ получить доступ к дешевой электроэнергии для развития технологий искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, контроль над островом важен для Вашингтона не только с военной точки зрения, включая размещение элементов системы противоракетной обороны и контроль за Северным морским путем, но и с ресурсной. Эксперт отметил, что Гренландия богата полезными ископаемыми, а ее присоединение дало бы США юридические права на арктический шельф.

Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии

Кнутов также указал, что возможный контроль над Гренландией связан с интересом США к Канаде, где стоимость электроэнергии ниже. Он пояснил, что доступ к дешевым энергоресурсам критически важен для масштабного развития искусственного интеллекта.

По мнению эксперта, государство, которое сможет доминировать в сфере ИИ, получит глобальное преимущество. В этой связи, как считает Кнутов, стремление Трампа к расширению влияния в арктическом регионе обусловлено стратегическими и технологическими целями, передает «Радиоточка НСН».

