Трамп высказался о ведущемся против него расследовании
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе сообщил, что речь не может идти о преступлении с его стороны.
Так политик отреагировал на ведущееся против него расследование в Нью-Йорке. «Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой», — заявил бывший президент.
По его словам, это политическое преследование, которое связано с его намерением бороться за пост главы государства в 2024 году.
Ранее Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям».
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