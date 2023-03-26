Трамп высказался о ведущемся против него расследовании

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе сообщил, что речь не может идти о преступлении с его стороны.

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Так политик отреагировал на ведущееся против него расследование в Нью-Йорке. «Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой», — заявил бывший президент.

По его словам, это политическое преследование, которое связано с его намерением бороться за пост главы государства в 2024 году.

Ранее Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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