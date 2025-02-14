СМИ: ОАЭ готовы принять переговоры по конфликту на Украине

Объединенные Арабские Эмираты сообщили Вашингтону, что готовы принять переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Reuters.

Трамп: Украина будет за столом переговоров по урегулированию

По данным агентства, власти ОАЭ предложили США провести в своей стране «мирный саммит». Он мог бы включать в себя встречу между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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