Трамп: Украина будет за столом переговоров по урегулированию

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Белом доме, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта.

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По его словам, у Киева будет место за столом переговоров.

Ранее стало известно, что военнослужащие Украины упали духом из-за переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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