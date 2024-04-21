В Сенате США допустили передачу Киеву ракет ATACMS на следующей неделе
США на следующей неделе могут начать передачу Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, заявил в эфире телеканала CBS председатель комитета по разведке Сената Марк Уорнер.
«Как только президент Джо Байден подпишет законопроект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», - сказал конгрессмен.
Уорнер отметил, что новый пакет помощи Украине включает дальнобойное оружие. Их поставка прописана в законопроекте, сказал сенатор.
Палата представителей США 20 апреля приняла проект закона об оказании помощи Украине на $61 миллиард. Рассмотрение инициативы в Сенате начнется 23 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru