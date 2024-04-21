В Сенате США допустили передачу Киеву ракет ATACMS на следующей неделе

«Как только президент Джо Байден подпишет законопроект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», - сказал конгрессмен.

Уорнер отметил, что новый пакет помощи Украине включает дальнобойное оружие. Их поставка прописана в законопроекте, сказал сенатор.

Палата представителей США 20 апреля приняла проект закона об оказании помощи Украине на $61 миллиард. Рассмотрение инициативы в Сенате начнется 23 апреля, передает «Радиоточка НСН».

