СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть авиатопливо и продукцию из стали

По словам собеседников, очередной пакет ограничительных мер еще находится в стадии разработки, а санкции могут измениться. CNBS отмечает, что европейские страны расходятся во мнениях относительно эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Напомним, в Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Предусмотрен тюремный срок до 10 лет.

