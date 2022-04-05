СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть авиатопливо и продукцию из стали
Пятый пакет санкций со стороны стран Евросоюза против России, как ожидается, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBS со ссылкой на двух чиновников в ЕС.
По словам собеседников, очередной пакет ограничительных мер еще находится в стадии разработки, а санкции могут измениться. CNBS отмечает, что европейские страны расходятся во мнениях относительно эмбарго на импорт энергоносителей из России.
Напомним, в Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Предусмотрен тюремный срок до 10 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть авиатопливо и продукцию из стали
- В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций
- Небензя представил доказательство постановки в Буче
- В Пермском крае несовершеннолетние жестоко избили 12-летнюю девочку
- Австралия запретит россиянам меха, изделия из золота и вина
- Перечислены российские города с доступными ценами на жилье по льготной ипотеке
- В Белом доме считают, что конфликт США может продлиться месяцы
- США не смогли подтвердить, что Грузия помогает РФ обходить санкции
- Airnbnb убрал возможность брони жилья для россиян и белорусов
- Псаки: Украина должна сама решить, на какой исход переговоров с РФ пойти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru