СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть авиатопливо и продукцию из стали

Пятый пакет санкций со стороны стран Евросоюза против России, как ожидается, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBS со ссылкой на двух чиновников в ЕС.

США на этой неделе объявят новые санкции против РФ

По словам собеседников, очередной пакет ограничительных мер еще находится в стадии разработки, а санкции могут измениться. CNBS отмечает, что европейские страны расходятся во мнениях относительно эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Напомним, в Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Предусмотрен тюремный срок до 10 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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