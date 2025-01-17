СМИ: Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе
17 января 202506:17
Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться, сообщает Washington Post.
Так он намерен сохранить правительственную коалицию от раскола. Премьер-министр обещает своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого, 42-дневного этапа перемирия.
Ранее сделку Израиля и ХАМАС назвали уловкой Нетаньяху против оппозиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru