СМИ: Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться, сообщает Washington Post.

Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения

Так он намерен сохранить правительственную коалицию от раскола. Премьер-министр обещает своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого, 42-дневного этапа перемирия.

Ранее сделку Израиля и ХАМАС назвали уловкой Нетаньяху против оппозиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраильНетаньяху

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