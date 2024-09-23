СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 все еще удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников в секторе Газа живы, сообщила газета Times of Israel.

«Согласно имеющейся информации, половина (из 97 – ред. Times of Israel) заложников в Газе жива», – приводит издание слова премьера со встречи с членами комитета кнессета по международным делам и комитетом по обороне.

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Газета отметила, что слова израильского премьера свидетельствуют о том, что порядка 50 удерживаемых в Газе заложников могут быть мертвы, в то время как армия Израиля официально подтверждала смерть только 33 человек.

Ранее ХАМАС заявило, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля. Отмечалось, что люди погибли при бомбардировках, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильЗаложникиСектор Газа

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