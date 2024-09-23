СМИ: Нетаньяху считает, что половина удерживаемых в Газе заложников живы

Газета отметила, что слова израильского премьера свидетельствуют о том, что порядка 50 удерживаемых в Газе заложников могут быть мертвы, в то время как армия Израиля официально подтверждала смерть только 33 человек.

Ранее ХАМАС заявило, что шестеро погибших в Газе израильских заложников стали жертвами удара самого Израиля. Отмечалось, что люди погибли при бомбардировках, передает «Радиоточка НСН».

