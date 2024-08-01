Посол РФ в Израиле: Убийство Хании уменьшает шансы на возвращение заложников
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания отвечал в палестинском движении за международные связи. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» напомнил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
По его словам, также Хания был переговорщиком в опосредованных контактах между Израилем и ХАМАС, которые шли при поддержке Катара, Египта и США, и его «политическое убийство» уменьшает шансы на возвращение заложников.
«В результате таких действий, на мой взгляд, надежда на возвращение заложников - и так не сильно крепкая и прочная - начинает таять», - отметил Викторов.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru