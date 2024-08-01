Посол РФ в Израиле: Убийство Хании уменьшает шансы на возвращение заложников

По его словам, также Хания был переговорщиком в опосредованных контактах между Израилем и ХАМАС, которые шли при поддержке Катара, Египта и США, и его «политическое убийство» уменьшает шансы на возвращение заложников.

«В результате таких действий, на мой взгляд, надежда на возвращение заложников - и так не сильно крепкая и прочная - начинает таять», - отметил Викторов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

