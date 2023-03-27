СМИ: Нетаньяху отложил принятие судебной реформы до лета
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне не прекращающихся в стране протестов отложил принятие закона о судебной реформе до лета. Об этом сообщает телерадиокомпания КАН.
Ранее в стране вспыхнули массовые акции протеста из-за реформы, предлагающей ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной власти контроль над отбором судей. Процесс принятия реформы правительство призвал остановить президент Израиля Ицхак Герцог.
Кризис в Израиле из-за судебной реформы может привести к жертвам либо к падению правительства Биньямина Нетаньяху, заявил в интервью НСН израильский политолог Саймон Ципис.
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