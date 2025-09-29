СМИ: Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе

Нетаньяху ранее подчеркивал, что целью удара была группировка ХАМАС и «ничего больше». В интервью Fox News он провел параллель с операцией США против Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году, отметив, что «США тогда не атаковали Пакистан, так же и Израиль не нападал на Катар».

Израильская армия заявляла, что удар был направлен против членов ХАМАС, которые руководили действиями во время нападения на Израиль, передает «Радиоточка НСН».

