СМИ: Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения Катару за авиаудар по Дохе, сообщает Channel 12 и Axios со ссылкой на источники.
По данным телеканала, он провел телефонный разговор с главой правительства Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которого выразил сожаление по поводу нарушения суверенитета страны и гибели сотрудника службы безопасности.
Нетаньяху ранее подчеркивал, что целью удара была группировка ХАМАС и «ничего больше». В интервью Fox News он провел параллель с операцией США против Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году, отметив, что «США тогда не атаковали Пакистан, так же и Израиль не нападал на Катар».
Израильская армия заявляла, что удар был направлен против членов ХАМАС, которые руководили действиями во время нападения на Израиль, передает «Радиоточка НСН».
