СМИ: не менее двух дивизий Израиля вошли в сектор Газа с 27 октября

По словам собеседника портала, израильская армия на территории палестинского анклава прибегает к источникам разведки на месте для того, чтобы найти и попытаться освободить заложников ХАМАС.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что катастрофа на десятилетия или столетия может возникнуть в результате уничтожения сектора Газа и изгнания из анклава 2 млн жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

