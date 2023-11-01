СМИ: не менее двух дивизий Израиля вошли в сектор Газа с 27 октября

Более 20 тысяч солдат Израиля в составе как минимум одной пехотной и одной бронетанковой дивизии вошли на территорию сектора Газа с 27 октября, когда армия объявила о расширении наземных операций, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники.

Армия Израиля заявила о 240 заложниках ХАМАС в секторе Газа

По словам собеседника портала, израильская армия на территории палестинского анклава прибегает к источникам разведки на месте для того, чтобы найти и попытаться освободить заложников ХАМАС.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что катастрофа на десятилетия или столетия может возникнуть в результате уничтожения сектора Газа и изгнания из анклава 2 млн жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаХамасИзраильСектор Газа

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