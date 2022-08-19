СМИ назвали цель визита Эрдогана на Украину

По данным издания, президент посетил Львов из-за своего намерения усилить влияние Турции на Украину на фоне того, что западные страны беспокоится из-за стремления Анкары улучшить отношения с Москвой. При этом украинские власти могут оценить шаги турецкого лидера в качестве переговорщика.

Напомним, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. Он намерен проинформировать своего российского коллегу Владимира Путина о результатах этих переговоров.

