СМИ назвали цель визита Эрдогана на Украину

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита на Украину намерен усилить позиции и влияние своей страны на Украине, сообщает The Independent.

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По данным издания, президент посетил Львов из-за своего намерения усилить влияние Турции на Украину на фоне того, что западные страны беспокоится из-за стремления Анкары улучшить отношения с Москвой. При этом украинские власти могут оценить шаги турецкого лидера в качестве переговорщика.

Напомним, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. Он намерен проинформировать своего российского коллегу Владимира Путина о результатах этих переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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