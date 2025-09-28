СМИ: НАТО хочет усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании

Североатлантический альянс планируют усилить свое присутствие в водах Балтийского моря, сообщает Reuters.

В Госдуме объяснили, зачем НАТО обвиняет Россию во «вторжении» в Эстонию

Поводом для этого стали инциденты с якобы зафиксированными над Данией беспилотными летательными аппаратами. В НАТО намерены модернизировать свою миссию в Балтийском море.

Планируется добавить фрегат противовоздушной обороны и другие средства в ответ на появление беспилотников в Дании. Пока неизвестно, какие страны НАТО предоставят данную технику.

Обеспокоенность НАТО вызвал эпизод у берегов Эстонии, где три российских истребителя МиГ-31 якобы пересекли воздушные границы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
