СМИ: НАТО хочет усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании
Североатлантический альянс планируют усилить свое присутствие в водах Балтийского моря, сообщает Reuters.
Поводом для этого стали инциденты с якобы зафиксированными над Данией беспилотными летательными аппаратами. В НАТО намерены модернизировать свою миссию в Балтийском море.
Планируется добавить фрегат противовоздушной обороны и другие средства в ответ на появление беспилотников в Дании. Пока неизвестно, какие страны НАТО предоставят данную технику.
Обеспокоенность НАТО вызвал эпизод у берегов Эстонии, где три российских истребителя МиГ-31 якобы пересекли воздушные границы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
