Лидера Рабочей партии Великобритании задержали за визит в Россию

Задержание прошло по закону о борьбе с терроризмом. При этом вскоре пару отпустили без предъявления обвинений. В партии назвали произошедшее «политически мотивированным запугиванием».

Перед визитом домой Гэллоуэй побывал в Нижнем Новгороде. Политик похвалил Александро-Невский Новоярмарочный собор и инициативы президента России Владимира Путина по восстановлению храмов.

