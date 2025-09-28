Лидера Рабочей партии Великобритании задержали за визит в Россию

В Великобритании лидера Рабочей партии страны Джорджа Гэллоуэя и его супругу задержала полиция в лондонском аэропорту после прилёта из Москвы через Абу-Даби, сообщает Telegram-канал Mash.

Задержание прошло по закону о борьбе с терроризмом. При этом вскоре пару отпустили без предъявления обвинений. В партии назвали произошедшее «политически мотивированным запугиванием».

Перед визитом домой Гэллоуэй побывал в Нижнем Новгороде. Политик похвалил Александро-Невский Новоярмарочный собор и инициативы президента России Владимира Путина по восстановлению храмов.

ФОТО: EPA / ТАСС
