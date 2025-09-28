Перелет на Новый год на Алтай обойдется в 3 раза дороже, чем обычно

Билеты на конец декабря стоят больше 50 тыс. рублей. Путешественники, которые каждый год отмечают Новый Год на Алтае, жалуются, что перелет значительно подорожал по сравнению с прошлым годом.

Рейс туда-обратно на одного человека из Москвы в Горно-Алтайск в период с 30 декабря 2025 по 10 января 2026 стоит минимум 57 тыс. рублей, и это с пересадкой в Новосибирске — 3,5 часа. Прямой рейс — 78 тыс. рублей.

За багаж нужно будет доплатить еще 8 тыс. Итого — ₽86 тыс. Посещения Алтая не в праздники прямым рейсом туда-обратно выйдет в 21 тыс. рублей, а с багажом — 29 тыс.

Ранее стало известно, что «Путешествие по России» теперь доступно каждому на официальном сайте Национального центра «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

