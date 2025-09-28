Перелет на Новый год на Алтай обойдется в 3 раза дороже, чем обычно
Полететь на Новый год на Алтай обойдется в три раза дороже, чем в обычное время, сообщает Telegram-канал Readovka.
Билеты на конец декабря стоят больше 50 тыс. рублей. Путешественники, которые каждый год отмечают Новый Год на Алтае, жалуются, что перелет значительно подорожал по сравнению с прошлым годом.
Рейс туда-обратно на одного человека из Москвы в Горно-Алтайск в период с 30 декабря 2025 по 10 января 2026 стоит минимум 57 тыс. рублей, и это с пересадкой в Новосибирске — 3,5 часа. Прямой рейс — 78 тыс. рублей.
За багаж нужно будет доплатить еще 8 тыс. Итого — ₽86 тыс. Посещения Алтая не в праздники прямым рейсом туда-обратно выйдет в 21 тыс. рублей, а с багажом — 29 тыс.
Ранее стало известно, что «Путешествие по России» теперь доступно каждому на официальном сайте Национального центра «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда
- Перелет на Новый год на Алтай обойдется в 3 раза дороже, чем обычно
- Зеленский пообещал блэкаут Москве
- Лидера Рабочей партии Великобритании задержали за визит в Россию
- Минобороны изменит список болезней, запрещающих заключать контракт
- Лавров сообщил о сохранении готовности к переговорам по Украине
- СМИ: Американский рэпер Xzibit залпом выпил бутылку водки в «Лужниках»
- Разворот от Голливуда: Россияне хотят видеть в кино «простых» супергероев
- СМИ: В Германии доля недовольных работой Мерца возросла до 65%
- Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru