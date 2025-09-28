Лавров осадил журналиста за просьбу говорить по-английски

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН осадил журналиста британского телеканала Sky News.

Лавров сообщил о сохранении готовности к переговорам по Украине

Он попросил ответить на заданный им вопрос не по-русски, а по-английски. По словам министра, в здании ООН русский — официальный язык, как и английский. «И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — указал дипломат. Свою речь глава внешнеполитического ведомства также произнес на русском языке.

Лавров на заседании заявил, что у России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
