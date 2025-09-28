Маск заявил, что Эпштейн звал его на свой остров для растления детей
28 сентября 202504:31
Американский миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в X, что в прошлом отказался от приглашения уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста из США Джеффри Эпштейна посетить его остров.
«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я поехал на его остров, но я отказался», — написал бизнесмен. Так он отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его имя фигурирует в документах по делу Эпштейна.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск заявил, что Эпштейн звал его на свой остров для растления детей
- Молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда
- Перелет на Новый год на Алтай обойдется в 3 раза дороже, чем обычно
- Зеленский пообещал блэкаут Москве
- Лидера Рабочей партии Великобритании задержали за визит в Россию
- Минобороны изменит список болезней, запрещающих заключать контракт
- Лавров сообщил о сохранении готовности к переговорам по Украине
- СМИ: Американский рэпер Xzibit залпом выпил бутылку водки в «Лужниках»
- Разворот от Голливуда: Россияне хотят видеть в кино «простых» супергероев
- СМИ: В Германии доля недовольных работой Мерца возросла до 65%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru