Маск заявил, что Эпштейн звал его на свой остров для растления детей

Американский миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в X, что в прошлом отказался от приглашения уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста из США Джеффри Эпштейна посетить его остров.

Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я поехал на его остров, но я отказался», — написал бизнесмен. Так он отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его имя фигурирует в документах по делу Эпштейна.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
