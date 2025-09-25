В Госдуме объяснили, зачем НАТО обвиняет Россию во «вторжении» в Эстонию

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с ОТР заявил, что обвинения в адрес России со стороны НАТО о нарушении воздушных границ Эстонии используются альянсом как инструмент давления на Европейский союз для увеличения финансирования.

По его словам, США постепенно сокращают поддержку Европы, и именно поэтому в ЕС раздувают тему «российской угрозы».

Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания Североатлантического совета, созванного по запросу Эстонии, назвал «безответственными и эскалационными» действия Москвы. Он подчеркнул, что союзники готовы защищать «каждый дюйм территории альянса» и располагают всеми необходимыми ресурсами на суше, море и в воздухе.

В Москве подобные обвинения считают безосновательными и рекомендуют реагировать на них сдержанно, передает «Радиоточка НСН».

