Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с ОТР заявил, что обвинения в адрес России со стороны НАТО о нарушении воздушных границ Эстонии используются альянсом как инструмент давления на Европейский союз для увеличения финансирования.

По его словам, США постепенно сокращают поддержку Европы, и именно поэтому в ЕС раздувают тему «российской угрозы».