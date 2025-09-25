В Госдуме объяснили, зачем НАТО обвиняет Россию во «вторжении» в Эстонию
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с ОТР заявил, что обвинения в адрес России со стороны НАТО о нарушении воздушных границ Эстонии используются альянсом как инструмент давления на Европейский союз для увеличения финансирования.
По его словам, США постепенно сокращают поддержку Европы, и именно поэтому в ЕС раздувают тему «российской угрозы».
Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания Североатлантического совета, созванного по запросу Эстонии, назвал «безответственными и эскалационными» действия Москвы. Он подчеркнул, что союзники готовы защищать «каждый дюйм территории альянса» и располагают всеми необходимыми ресурсами на суше, море и в воздухе.
В Москве подобные обвинения считают безосновательными и рекомендуют реагировать на них сдержанно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Банки без предупреждения снижают ставки по счетам
- Вика Цыганова дала совет Егору Криду
- СМИ: В НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно
- СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи
- СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву
- СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru