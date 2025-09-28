Молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда
28 сентября 202504:02
Российская молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда, сообщает Telegram-канал «112».
Зумер из Омска прыгнул с Метромоста в Иртыш ради эффектных кадров. Подросток совершил полёт с высоты 30 метров в надежде на лайки.
Видео он выложил в интернет. Для молодого блогера прыжок обошелся без травм. Правоохранительные органы заинтересовались произошедшим.
Теперь взрослые опасаются, что их дети будут повторять этот трюк.
