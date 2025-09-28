Молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда

Российская молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда, сообщает Telegram-канал «112».

Зумер из Омска прыгнул с Метромоста в Иртыш ради эффектных кадров. Подросток совершил полёт с высоты 30 метров в надежде на лайки.

Видео он выложил в интернет. Для молодого блогера прыжок обошелся без травм. Правоохранительные органы заинтересовались произошедшим.

Теперь взрослые опасаются, что их дети будут повторять этот трюк.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПодросткиМолодежь

