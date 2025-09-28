Минобороны изменит список болезней, запрещающих заключать контракт

Речь идет о сердечной недостаточности, эпилепсии и гипертонии. В настоящее время инициатива проходит этап антикоррупционной экспертизы.

Военное ведомство предлагает внести в перечень эпилепсию, выражающуюся в приступах частотой не менее пяти раз в год, сердечную недостаточность III класса, гипертонию II стадии с артериальной гипертензией II степени.

Среди других ограничений — понижение слуха, повреждения аорты, артерий и вен.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

