Минобороны изменит список болезней, запрещающих заключать контракт
Министерство обороны России предложило расширить список заболеваний, которые запрещают поступать на службу по контракту, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о сердечной недостаточности, эпилепсии и гипертонии. В настоящее время инициатива проходит этап антикоррупционной экспертизы.
Военное ведомство предлагает внести в перечень эпилепсию, выражающуюся в приступах частотой не менее пяти раз в год, сердечную недостаточность III класса, гипертонию II стадии с артериальной гипертензией II степени.
Среди других ограничений — понижение слуха, повреждения аорты, артерий и вен.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
