СМИ: НАТО безуспешно ищет доказательства диверсий на морских кабелях
Расследование обрывов кабелей в Балтийском море зашло в тупик, передает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.
Следователи не смогли найти доказательства диверсии и установить виновных.
Прокуроры отмечают, что для возбуждения дела необходимы веские доказательства преднамеренного вреда, а не случайных инцидентов. При этом даже выявление умышленного действия не гарантирует связи с государственными структурами.
Финские следователи обвинили капитана китайского судна Eagle S в обрыве одного из кабелей, но он заявил о несчастном случае, а власти Финляндии не нашли связей с Россией. Другое судно, Yi Peng 3, также подозревалось в диверсии, однако доказательств влияния российских агентов не обнаружено.
Следователи считают, что случайные падения якорей маловероятны, однако причиной повреждений могли стать халатность и погодные условия. Тем временем Россия усилила сопровождение своего «теневого флота» военными кораблями из-за санкций США.
Шведская прокуратура в начале февраля сообщила, что не видит признаков диверсии в повреждении кабеля связи между Готландом и латвийским Вентспилсом, сообщил старший прокурор Отдела национальной безопасности Матс Люнгквист. По его словам, расследование показало, что причиной стал инцидент с судном Vezhen, однако намеренного саботажа не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru